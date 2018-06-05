«Манчестер Юнайтед» подписал Фреда из «Шахтера»

Автор: Владимир Шевелев 0

Fred Shakhtar

«Шахтер» и «Манчестер Юнайтед» объявили о достижении соглашения по трансферу полузащитника Фреда. Детали сделки клубы пока не разглашают.

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за 25-летнего хавбека около 60 миллионов евро. Контракт бразильца с «красными дьяволами» будет рассчитан на пять лет, а его зарплата составит пять миллионов евро в год.

Фред провел в «Шахтере» 5 лет – он перешел в донецкий клуб из «Интернасьоналя» летом 2013-го. Бразильский хавбек провел за горняков 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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