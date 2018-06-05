Штефан Лихтштайнер продолжит карьеру в «Арсенале»

Автор: Юлия Древова 0

«Арсенал» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера. 34-летний швейцарец стал первым новичком команды после назначения Унаи Эмери на пост главного тренера «канониров».

Лихтштайнер провел в Италии семь сезонов, этим летом его контракт с бьянконери истек, поэтому лондонскому клубу он достался бесплатно.

В минувшем сезоне защитник провел в Серии А 27 матчей, сделав две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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