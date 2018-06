Штефан Лихтштайнер продолжит карьеру в «Арсенале»

«Арсенал» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера. 34-летний швейцарец стал первым новичком команды после назначения Унаи Эмери на пост главного тренера «канониров».

Лихтштайнер провел в Италии семь сезонов, этим летом его контракт с бьянконери истек, поэтому лондонскому клубу он достался бесплатно.

He’s our first summer signing — now let’s have your messages for @LichtsteinerSte 👇#WillkommenStephan pic.twitter.com/4YfrNzuTE4

— Arsenal FC (@Arsenal) June 5, 2018