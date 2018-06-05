Дни матчей сборной России на ЧМ-2018 могут стать выходными

Зампред Государственной Думы и член Исполкома РФС Игорь Лебедев выступил с инициативой введения выходных дней в даты матчей сборной России на чемпионате мира – 2018. Для этого депутат готов обратиться в комитет по труду.

«Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду, чтобы проработать вопрос и сделать выходными дни, когда играет сборная России», — написал Лебедев.

Напомним, что сборной России предстоит встреча с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая 14, 19 и 25 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Игоря Лебедева