Стала известна итоговая заявка сборной Колумбии на ЧМ в России

Тренерский штаб сборной Колумбии объявил окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира в России. В итоговый список вошло 23 футболиста.

Вратари: Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»), Давид Оспина («Арсенал», Англия), Камило Варгас («Депортиво Кали»).

Защитники: Кристиан Сапата («Милан», Италия), Оскар Мурильо («Пачука», Мексика), Сантьяго Арьяс (ПСВ, Голландия), Йерри Мина («Барселона», Испания), Хоан Мохика («Жирона», Испания), Франк Фабра («Бока Хуниорс», Аргентина), Давинсон Санчес («Тоттенхэм», Англия).

Полузащитники: Вильмар Барриос («Бока Хуниорс», Аргентина), Карлос Санчес («Эспаньол», Испания), Абель Агиляр («Депортиво Кали»), Хамес Родригес («Бавария», Германия), Хуан Куадрадо («Ювентус», Италия), Матеус Урибе («Америка», Мексика), Джефферсон Лерма («Леванте», Испания), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина);

Нападающие: Карлос Бакка («Вильярреал», Испания), Радамель Фалькао («Монако»), Луис Муриэль («Севилья», Испания), Мигель Борха («Палмейрас», Бразилия), Хосе Искьердо («Брайтон», Англия).

«Кофейщики» попали в группу H. Соперниками южноамериканцев по квартету будут японцы, поляки и сенегальцы.

Фото: Global Look Press

Источник: Колумбийская федерация футбола