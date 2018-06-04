Объявлена окончательная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2018

Стал известен окончательный список из 23-х игроков сборной Хорватии, которые отправятся в Россию на чемпионат мира. Из представителей РФПЛ в окончательную заявку «шашечных» попал защитник «Локомотива» Ведран Чорлука.

Полностью заявка сборной Хорватии на ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

Вратари: Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб);

Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Дуе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»);

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марцело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»);

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).

Хорватия выступит в группе D. Команда Златко Далича сыграет с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Хорватии