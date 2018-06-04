В «Наполи» отказались включить Александра Зинченко в сделку по Жоржиньо

Автор: Владимир Шевелев 0

Jorginho Napoli

«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Наполи» о приобретении полузащитника Жоржиньо. Как утверждает источник, «горожане» предложили итальянскому клубу 50 миллионов евро и полузащитника Александра Зинченко, однако президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис отказался от этой идеи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не станет продавать Жоржиньо за сумму меньше, чем 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Жоржиньо принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевыми передачи.

21-летний Зинченко провел 8 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: CalcioNapoli24

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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