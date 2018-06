Самюэль Умтити официально продлил контракт с «Барселоной» с отступными в 500 миллионов евро

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити продлил контракт с клубом до лета 2023 года, Сумма отступных в новом соглашении значительно выросла.

По условиям нового контракта футболиста, о подписании которого было объявлено сегодня, клаусула (цена выкупа) составляет 500 миллионов евро. В предыдущем контракте Умтити была прописана опция выкупа за 60 млн.

🔊 Josep Maria Bartomeu: "The buy out clause is now 500 million euros" #Umtiti2023 pic.twitter.com/nV3RtaAE9n

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) June 4, 2018