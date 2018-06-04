Самюэль Умтити официально продлил контракт с «Барселоной» с отступными в 500 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Samuel Umtiti

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити продлил контракт с клубом до лета 2023 года, Сумма отступных в новом соглашении значительно выросла.

По условиям нового контракта футболиста, о подписании которого было объявлено сегодня, клаусула (цена выкупа) составляет 500 миллионов евро. В предыдущем контракте Умтити была прописана опция выкупа за 60 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Умтити со стороны «Манчестер Юнайтед», который был готов заплатить за защитника прописанную в контракте сумму, в связи с чем «Барселона» начала переговоры о продлении соглашения с французом.

В минувшем сезоне 24-летний защитник сборной Франции провел за «сине-гранатовых» 25 матчей в испанской Примере и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Барселоны»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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