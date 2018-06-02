Вратарь «Ромы» Лобонц объявил о завершении игровой карьеры

Голкипер «Ромы» Богдан Лобонц завершил игровую карьеру. В последний раз вратарь появлялся на поле пять лет назад.

Лобонц сообщил, что продолжит свою деятельность в футболе, но в другом качестве. Голкипер выступал за римлян с 2009 года и в общей сложности провел за клуб 29 матчей во всех турнирах.

Лобонц является трехкратным чемпионом Румынии и чемпионом Голландии. В составе сборной Румынии он провел 85 матчей и принимал участие в чемпионатах Европы в 2000 и 2008 годов.

Фото: официальный сайт ФК «Рома»

Источник: официальный сайт ФК «Рома»