Станислав Черчесов: «Вы Кудряшова совсем забыли, он тоже играет слева и сейчас ему было бы обидно»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

ЧЕРЧЕСОВ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто кроме Юрия Жиркова смог бы сыграть на левом фланге в составе национальной команды. Также специалист объяснил, почему Констанин Рауш не попал в окончательную заявку на ЧМ — 2018.

«Вы Кудряшова совсем забыли, он тоже играет слева и сейчас ему было обидно. За возраст Жиркова не переживайте. У него по сравнению с прошлым годом и скорость повыше, и качество игры. У нас есть два игрока слева: Кудряшов и Жирков. Справа Смольников и Фернандес. 20 игроков и 3 вратаря. Нам хватит.

У Рауша пару дней подряд были проблемы со спиной – он повредил мышцы. Мы не могли так сильно рисковать. Я хотел объявить уже после Австрии всё, но подождал до последнего, чтобы быть справедливым с футболистами. У Рауша такая травма, которая может всплыть в любую секунду и для нас это не очень здорово. Он это понимает», — сказал Черчесов.

Напомним, сборная России сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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