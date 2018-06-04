Сборная Германии объявила окончательный состав на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал окончательный состав команды на ЧМ-2018. Из расширенного состава были отцеплены голкипер Бернд Лено, зашитник Джонатан Та, а также нападающие Лерой Сане и Нильс Петерсен.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»);

Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»);

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Леон Горетцка, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Месут Озил («Арсенал»);

Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Томас Мюллер («Бавария»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

На ЧМ-2018 Германия в группе сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер сборной Германии