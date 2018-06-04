Антуан Гризманн сообщил родным, что остается в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, вероятно, останется в клубе. Француз сообщил своим близким, что принял решение не переходить в «Барселону».

На решение Гризманна повлияло предложение «Атлетико» увеличить его зарплату до 25 млн евро за сезон, а также бытовой аспект.

Жена и сестра футболиста счастливы в Мадриде и не хотят переезжать, что также повлияло на решение Гризманна.

Ранее игрок заявлял, что примет решение по поводу своего будущего до старта ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: ABC