Антуан Гризманн сообщил родным, что остается в «Атлетико»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, вероятно, останется в клубе. Француз сообщил своим близким, что принял решение не переходить в «Барселону».

На решение Гризманна повлияло предложение «Атлетико» увеличить его зарплату до 25 млн евро за сезон, а также бытовой аспект.

Жена и сестра футболиста счастливы в Мадриде и не хотят переезжать, что также повлияло на решение Гризманна.

Ранее игрок заявлял, что примет решение по поводу своего будущего до старта ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: ABC

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лионель Месси считает, что «Барселоне» не следует приобретать Антуана Гризманна

Antoine Griezmann 2

«Барселона» объявит о трансфере Антуана Гризманна до старта ЧМ-2018

Antoine Griezmann 3

«Атлетико» предлагает Гризманну контракт с зарплатой 25 млн евро в год

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 