Бельгийские фанаты могут выбрать песню про водку гимном своей сборной

Болельщики сборной Бельгии выбирают песню, которой они собираются поддерживать свою команду на чемпионате мира-2018. На данный момент лидирует трек Тома Уоса «Dva vodka», посвященный России.
Клипмейкеры собрали в шуточном ролике все стереотипы, которые связаны с хозяйкой мундиаля. В видео можно увидеть медведя, который играет в лесу на балалайке, шапку-ушанку, сельский туалет, президента РФ Владимира Путина и борщ.
Кроме того, с помощью клипа иностранцы могут выучить набор базовых русских слов: «туалет», «борщ», «колбаса», «гол» и «футбол» и фразу «Два водка, спасибо».
Напомним, сборной Бельгии на ЧМ-2018 в рамках группового этапа предстоит встреча с командами Панамы, Туниса и Англии.
Фото: Global Look Press
Источник: Афиша Daily