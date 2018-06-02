Бельгийские фанаты могут выбрать песню про водку гимном своей сборной

Болельщики сборной Бельгии выбирают песню, которой они собираются поддерживать свою команду на чемпионате мира-2018. На данный момент лидирует трек Тома Уоса «Dva vodka», посвященный России.

Клипмейкеры собрали в шуточном ролике все стереотипы, которые связаны с хозяйкой мундиаля. В видео можно увидеть медведя, который играет в лесу на балалайке, шапку-ушанку, сельский туалет, президента РФ Владимира Путина и борщ.

Кроме того, с помощью клипа иностранцы могут выучить набор базовых русских слов: «туалет», «борщ», «колбаса», «гол» и «футбол» и фразу «Два водка, спасибо».

Напомним, сборной Бельгии на ЧМ-2018 в рамках группового этапа предстоит встреча с командами Панамы, Туниса и Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Афиша Daily