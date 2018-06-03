Нойштедтер о непопадании в состав на ЧМ-2018: «Я шокирован и разочарован»

Автор: Владимир Шевелев 0

Roman Neustädter

Защитник сборной России Роман Нойштедтер был невключен в заявку на ЧМ-2018. Он.прокомментировал свое непопадание.

«К сожалению, тренер решил не включать меня в итоговую заявку на ЧМ-2018.

Безусловно, я шокирован и разочарован. Я готов на 100% и был намерен отдать все силы.

Желаю всего наилучшего команде и обойтись без травм», – написал игрок в твиттере.

В минувшем сезоне Нойштедтер провел за «Фенербахче» 32 матча в чемпионате Турции, в которых забил 3 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Романа Нойштедтера

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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