Нойштедтер о непопадании в состав на ЧМ-2018: «Я шокирован и разочарован»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер был невключен в заявку на ЧМ-2018. Он.прокомментировал свое непопадание.

«К сожалению, тренер решил не включать меня в итоговую заявку на ЧМ-2018.

Безусловно, я шокирован и разочарован. Я готов на 100% и был намерен отдать все силы.

Желаю всего наилучшего команде и обойтись без травм», – написал игрок в твиттере.

Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I’m shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawai pic.twitter.com/7YvOTu56NU — Roman Neustädter (@romainnewton33) June 3, 2018

В минувшем сезоне Нойштедтер провел за «Фенербахче» 32 матча в чемпионате Турции, в которых забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Романа Нойштедтера

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»