«Барселона» требует от Гризманна принять решение на следующей неделе

Руководство «Барселоны» требует от форварда «Атлетико» Антуана Гризманна определиться с трансфером на следующей неделе. Французский форвард является главной трансферной целью «Барселоны», вокруг которого построена вся трансферная политика клуба в межсезонье.

В «Барселоне» хотят услышать окончательное решение от Гризманна уже на следующей неделе, чтобы в случае отказа успеть проработать альтернативные варианты, сообщает испанское издание Sport.

Ранее Гризманн говорил, что примет решение до старта ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»