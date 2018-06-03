«Барселона» требует от Гризманна принять решение на следующей неделе

Автор: Владимир Шевелев 0

Antoine Griezmann

Руководство «Барселоны» требует от форварда «Атлетико» Антуана Гризманна определиться с трансфером на следующей неделе. Французский форвард является главной трансферной целью «Барселоны», вокруг которого построена вся трансферная политика клуба в межсезонье.

В «Барселоне» хотят услышать окончательное решение от Гризманна уже на следующей неделе, чтобы в случае отказа успеть проработать альтернативные варианты, сообщает испанское издание Sport.

Ранее Гризманн говорил, что примет решение до старта ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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