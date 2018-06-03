Гути может продолжить тренерскую карьеру в «Сент-Миррене»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бывший полузащитник «Реала» Гути, ныне возглавляющий молодежную команду мадридцев, может продолжить тренерскую карьеру в Шотландии. Агент специалиста ведет переговоры с «Сент-Мирреном».

Прежний главный тренер «Сент-Миррена» Джек Росс перешел на работу в английский «Сандерленд».

Гути — один из кандидатов на вакантный пост в «Сент-Миррене». Руководство клуба проведет ряд собеседований на следующей неделе.

Ранее в испанской прессе Гути назвали одним из претендентов на должность главного тренера «Реала». Этот пост стал вакантным после ухода Зинедина Зидана.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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