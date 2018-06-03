Мехди Бенатиа может перейти в «Арсенал» этим летом

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Ювентуса» и сборной Марокко Мехди Бенатиа. Также игроком интересуются «Марсель» и дортмундская «Боруссия».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает 31-летнего игрока идеальной заменой для ранее травмировавшегося защитника команды Лорана Косельни.

Ранее сообщалось, что интерес к марокканскому защитнику проявляют «Марсель» и дортмундская «Боруссия». Ожидается, что Бенатиа примет решение о своем будущем после чемпионата мира — 2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

