Мехди Бенатиа может перейти в «Арсенал» этим летом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Ювентуса» и сборной Марокко Мехди Бенатиа. Также игроком интересуются «Марсель» и дортмундская «Боруссия».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает 31-летнего игрока идеальной заменой для ранее травмировавшегося защитника команды Лорана Косельни.

Ранее сообщалось, что интерес к марокканскому защитнику проявляют «Марсель» и дортмундская «Боруссия». Ожидается, что Бенатиа примет решение о своем будущем после чемпионата мира — 2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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