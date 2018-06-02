Джек Батлэнд может стать игроком «Челси», если Тибо Куртуа покинет клуб

«Челси» готов приобрести голкипера «Сток Сити» Джека Батлэнда в случае перехода вратаря команды Тибо Куртуа. Бельгийцем интересуется мадридский «Реал».

Лондонский клуб также рассматривает в качестве замены кандидатуру голкипера «Ромы» Алисона Бекера. Однако, учитывая интерес со стороны «Ливерпуля», римляне могут повысить цену на бразильца, что не устраивает руководство «Челси».

Отмечается, что Батлэнд является приоритетной целью, так как стоит значительно меньше Алисона и имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Куртуа близок к переходу в мадридский «Реал». Также интерес к игроку проявляется «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail