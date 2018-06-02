Криштиану Ронадо сообщил своим товарищам по команде, что он покидает «Реал»

Португалец объяснял свое решение тем, что ситуация в клубе усложнилась для него. Игроки клуба полагают, что нападающий покинет команду.

Тем не менее, для игроков «Реала» стало неожиданностью то, что 33-летний форвард решил объявить об этом публично сразу после победы в финальном матче Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (3:1) на прошлой неделе.

Капитан мадридской команды Серхио Рамос после игры сделал Роналду замечание из-за его высказываний.

Футболисты «сливочных» сейчас полагают, что Криштиану действительно уходит. Руководство клуба, в свою очередь, осталось недовольно его заявлением после финала, но в то же время сохраняет спокойствие.

Ранее стало известно, что Роналду не устраивает предложение «Реала» о новом контракте. Он также недоволен интересом к Неймару

Фото: Global Look Press

Источник: Marca