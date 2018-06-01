Роман Зобнин и Виктор Классон вошли в десятку потенциальных открытий ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

Роман Зобнин

Британский журнал FourFourTwo назвал десятку игроков, для которых ЧМ-2018 может стать прорывным турниром. В списке два представителя РФПЛ.

В нее вошел полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин. «Зобнин не очень известен за пределами своей страны, но у него впечатляющий прогресс после перехода в «Спартак» из «Динамо», – говорится в описании игрока.

В десятке также есть полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, который сыграет за сборную Швеции. В списке есть и бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате. Он сыграет за Сенегал.

Остальные игроки в списке: Алиреза Джаханбахш (Иран, АЗ Алкмаар), Лукас Торрейра (Уругвай, «Сампдория»), Петр Зелиньски (Польша, «Наполи»), Сергей Милинкович-Савич (Сербия, «Лацио»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Пионе Систо («Сельта», Дания), Мигель Трауко (Перу, «Фламенго»).

Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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