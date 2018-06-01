Лидеры «Барселоны» просят вернуть Тиаго Алькантару из «Баварии»

Автор: Владимир Шевелев 0

Thiago Alcántara

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может вернуться в «Барселону». В поддержку этой идеи выступили лидеры каталонского клуба.

Звезды команды обратились к президенту «Барсы» Жозепу Бартомеу и попросили его подписать Алькантару.

Тиаго почти наверняка покинет «Баварию», потому что он не входит в планы нового главного тренера команды Нико Ковача. Кроме того, он и сам недоволен своим положением в мюнхенском клубе.

«Бавария» хочет за 27-летнего испанца бразильского происхождения 80 миллионов евро. Однако клубы могут сойтись на 50 миллионах.

В минувшем сезоне хавбек провел за мюнхенцев 19 игр в Бундеслиге, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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