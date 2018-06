Зинедин Зидан может возглавить сборную Катара с зарплатой 50 млн евро в год

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан лишь вчера покинул мадридцев. Теперь он может стать главным тренером сборной Катара.

Как сообщил египетский предприниматель Нагиб Савирис, который является одним из самых состоятельных жителей страны, французский специалист получил щедрое предложение от Федерации футбола Катара.

«Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к ЧМ-2022. 50 млн евро в год на протяжении четырех лет. Деньги решают все?» – написал Савирис в твиттере.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years …

Money talks ?

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 31, 2018