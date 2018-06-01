Зинедин Зидан может возглавить сборную Катара с зарплатой 50 млн евро в год

Автор: Владимир Шевелев 0

Zinédine Zidane

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан лишь вчера покинул мадридцев. Теперь он может стать главным тренером сборной Катара.

Как сообщил египетский предприниматель Нагиб Савирис, который является одним из самых состоятельных жителей страны, французский специалист получил щедрое предложение от Федерации футбола Катара.

«Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к ЧМ-2022. 50 млн евро в год на протяжении четырех лет. Деньги решают все?» – написал Савирис в твиттере.

Ранее сам Зидан заявил, что в ближайшее время не планирует никого тренировать.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Нагиба Савириса

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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