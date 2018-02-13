«Реал» готов заплатить за трансфер Неймара около 500 млн евро

Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает попытки приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара. Стала известна примерная сумма, за которую мадридцы хотят совершить самый дорогостоящий трансфер в истории футбола.

По данным исследований PrimeTime Sports, «сливочные» потратят 250 миллионов евро ради того, чтобы убедить французский клуб продать бразильского форварда. Также «Реал» выделит 200 миллионов на пятилетний контракт самому Неймару. С учетом госналогов сумма за трансфер превысит барьер в 500 млн евро.

Таким образом, приобретение 25-летнего южноамериканца поставит финансовое будущее королевского клуба под угрозу. Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball