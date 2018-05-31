Андрей Аршавин может стать советником Сергея Фурсенко в «Зените»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин может в скором времени завершить карьеру и вернуться в питерский клуб. Нападающий может стать советником президента «Зенита» Сергея Фурсенко.

Андрей Аршавин может стать советникомно не будет вмешиваться в работу нового главного тренера Сергея Семака. Вячеслав Малафеев останется в «Зените» и будет занимать должность спортивного директора.

37-летний Аршавин продолжает выступать за «Кайрат». В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана россиянин забил 5 голов в 12 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт уик-энд

