Андрей Аршавин может стать советником Сергея Фурсенко в «Зените»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Андрей Аршавин

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин может в скором времени завершить карьеру и вернуться в питерский клуб. Нападающий может стать советником президента «Зенита» Сергея Фурсенко.

Андрей Аршавин может стать советникомно не будет вмешиваться в работу нового главного тренера Сергея Семака. Вячеслав Малафеев останется в «Зените» и будет занимать должность спортивного директора.

37-летний Аршавин продолжает выступать за «Кайрат». В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана россиянин забил 5 голов в 12 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт уик-энд

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