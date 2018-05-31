Маурисио Почеттино – главный кандидат на пост тренера «Реала»

Стало известно, кто может возглавить «Реал» вслед за Зинедином Зиданом. 45-летний француз сегодня объявил об уходе с поста главного тренера «бланкос».

По информации источника, первоочередный кандидат на работу в «Реале» – тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

46-летний аргентинец связан со «шпорами» контрактом, рассчитанным до окончания сезона-2022/23. Сообщалось, что он может покинуть клуб, если получит предложение от «Реала» или «ПСЖ».

Почеттино ранее уже работал в Примере, он был тренером «Эспаньола» в 2009-2012 годах. Ранее специалист заявил, что никогда не будет работать в «Барселоне».

Кроме Почеттино в список претендентов входят Маурицио Сарри, Арсен Венгер и Антонио Конте.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»