Капитан сборной Перу сыграет на ЧМ-2018 — его дисквалификация приостановлена

Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро сможет сыграть на ЧМ-2018. В декабре прошлого года стало известно, что в допинг-пробе 34-летнего форварда были обнаружены следы кокаина.

ФИФА дисквалифицировала футболиста на один год, после апелляции игрока срок сократился до шести месяцев. Однако в мае Всемирное антидопинговое агентство опротестовало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и срок дисквалификации был увеличен до 14 месяцев.

Однако Швейцарский федеральный суд принял решение приостановить решение о дисквалификации Герреро до момента окончательного рассмотрения жалобы игрока. Окончательное решение о справедливости дисквалификации будет принято позднее.

На счету Хосе Паоло Герреро 86 матчей за сборную Перу, в которых он забил 32 мяча. С этим показателем он является лучшим бомбардиром в истории сборной «Инков».

Фото: Global Look Press

Источник: SILA International Lawyers

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»