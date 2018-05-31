Капитан сборной Перу сыграет на ЧМ-2018 — его дисквалификация приостановлена

Автор: Владимир Шевелев 0

Jose Paolo Guerrero

Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро сможет сыграть на ЧМ-2018. В декабре прошлого года стало известно, что в допинг-пробе 34-летнего форварда были обнаружены следы кокаина.

ФИФА дисквалифицировала футболиста на один год, после апелляции игрока срок сократился до шести месяцев. Однако в мае Всемирное антидопинговое агентство опротестовало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и срок дисквалификации был увеличен до 14 месяцев.

Однако Швейцарский федеральный суд принял решение приостановить решение о дисквалификации Герреро до момента окончательного рассмотрения жалобы игрока. Окончательное решение о справедливости дисквалификации будет принято позднее.

На счету Хосе Паоло Герреро 86 матчей за сборную Перу, в которых он забил 32 мяча. С этим показателем он является лучшим бомбардиром в истории сборной «Инков».

Фото: Global Look Press
Источник: SILA International Lawyers 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Farfán

Джефферсон Фарфан вошел в расширенный состав сборной Перу на ЧМ-2018

Akinfeev

Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России на ЧМ-2018

сборная Германии

Сборная Германии объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 