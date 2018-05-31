Неманья Видич: «Многие тренеры сейчас были бы счастливы поработать со «Спартаком»

Неманья Видич закончил карьеру еще в 2015 году. Однако серб до сих пор следит за выступлениями «Спартака», в котором он выступал до перехода в «МЮ».

«Я знаю, что «Спартак» взял титул чемпиона России в прошлом сезоне с итальянским тренером, и команда хорошо играет. Слышал, что Самедов вернулся в «Спартак», что Максимович играет там. Не старался следить за выступлениями Максимовича, — очевидно, что этот год у него получился не совсем таким, как ожидалось.

Тем не менее, здорово, что «Спартак» наконец-то выиграл титул и отстроил такой прекрасный стадион. Как клуб «Спартак» вырос. Многие тренеры сейчас были бы счастливы поработать с такой командой. Приятно видеть, что клуб прогрессирует.

Общаюсь ли я с кем-то из «Спартака»? У меня были хорошие отношения с доктором Лю – знаю, что он уже там не работает. Сейчас в клубе много новых людей. Два года назад в клубе были Аленичев и Титов, но и их там уже нет», — сказал Видич.

В московский «Спартак» сербский защитник перешел в июле 2004 года, а в январе 2006 Видич отправился уже в «Манчестер Юнайтед». На счету Неманьи 39 матчей за красно-белых в РФПЛ, в которых он забил четыре мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»