Евгений Хачериди перешел из киевского «Динамо» в «ПАОК» по свободному трансферу

Автор: Владимир Шевелев 0

Yevhen Khacheridi

Защитник Евгений Хачериди покинул киевское «Динамо» на правах свободного агента по завершении сезона-2017/18. Игрок сборной Украины продолжит карьеру в греческом ПАОК.

Об этом сообщил Джордж Саввиди, сын владельца ПАОК Ивана Саввиди. Джордж опубликовал фотографию, на которой Хачериди подписывает контракт со своим новым клубом.

Хачериди выступал за киевское «Динамо» с 2007 года. В прошедшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги. На его счету гол и результативная передача. Из-за конфликта с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем не играл последние полгода.

Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Джорджа Саввиди 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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