Зинедин Зидан уходит из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покидает свой пост. Об этом было объявлено сегодня на специальной пресс-конференции.

45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов. В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом девять трофеев.

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение главного тренера команды Зинедина Зидана покинуть клуб.

«После победы в Лиге чемпионов это решение стало неожиданностью. Это грустный день для меня, болельщиков и футболистов. Зидан знает, что я хотел видеть его в команде и как игрока, и как тренера. Я хотел, чтобы он остался навсегда, хотел убедить его в этом.

Но я понимаю, что это его окончательное решение. Я лишь хочу напомнить ему, что этот клуб – его дом и семья.

Хочу поблагодарить его за преданность и привязанность к «Реалу». Его поведение всегда было примером для подражания. Я не хочу, чтобы это стало нашим прощанием, я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он вернется», – сказал Перес.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»