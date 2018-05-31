Тульский «Арсенал» расстался с четырьмя футболистами

Автор: Юлия Древова 0

Арсенал Тула

Тульский «Арсенал» покинули сразу четыре футболиста. Клуб объявил о расставании с полузащитниками Александру Боурчану и Ильей Максимовым, а также нападающими Игорем Шевченко и Федерико Расичем.

«Арсенал» благодарит Александру Бурчану, Илью Максимова. Игоря Шевченко и Федерико Расича за профессиональное отношение к футболу и желает успешного продолжения карьеры!», — сообщается в заявлении пресс-службы клуба.

Бурчану провел в составе туляков полтора года (38 матчей), Максимов – два (25 матчей, 2 гола). Шевченко отыграл за «Арсенал» три сезона (52 матча, 7 голов), а Расич – полтора (31 матч, 6 голов).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт тульского «Арсенала»

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