Жозе Моуринью в Инсбруке просматривал Арнаутовича, Головина и Смолова

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил товарищеский матч между сборными Австрии и России. Наставник «красных дьяволов» присматривался в Инсбруке к трем футболистам.

В сферу интересов португальца попал форвард австрийцев Марко Арнаутович, выступающий за «Вест Хэм». Игроку удалось стать автором голевой передачи Алессадро Шепфу.

Кроме того, по информации итальянского журналистика Джанлуки Ди Марцио, Моуринью также наблюдал за действиями двух футболистов команды Станислава Черчесова: форварда «Краснодара» Федора Смолова и хавбека ЦСКА Александра Головина.

Напомним, товарищеская встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио