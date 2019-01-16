«Зенит» интересуется бразильским защитником «Севильи» Гильерме Араной

Защитник «Севильи» Гильерме Арана попал в сферу интересов «Зенита». Сообщается, что 21-летний бразилец может продолжить карьеру в другом европейском клубе, а петербургский клуб проявил интерес к футболисту.

Руководство испанского клуба заинтересовано в том, чтобы 21-летний бразильский футболист‏ продолжил выступать в Европе. Судя по всему, речь идет о возможном переходе Араны в стан петербуржцев на правах аренды.

Арана перешел в «Севилью» из бразильского клуба «Коринтианс» в январе 2018 года. До этого трансфера сообщалось, что в услугах игрока заинтересован московский ЦСКА. В этом сезоне чемпионата Испании Гильерме принял участие в восьми матчах (в семи — в основном составе) за клуб.

Ранее появлялась информация, согласно которой «Севилья» претендует на защитника «Зенита» Луиша Нету.

Фото: Global Look Press

Источник: FOX Sports Rádio BR