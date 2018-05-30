Товарищеский матч. Россия минимально проиграла Австрии

В рамках контрольной встречи перед чемпионатом мира сборная России в гостях играла против Австрии. Команда Станислава Черчесова потерпела третье поражение кряду.

Товарищеский матч

АВСТРИЯ — РОССИЯ — 1:0 (1:0).

Инсбрук. 26 мая.

Стадион « Тиволи-Ной». 14500 зрителей

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

Австрия: Линднер, Хинтереггер, Драгович, Предль, Лайнер, Баумгартлингер (Гриллер, 46), Шауб (Бургшталлер, 46), Цуль, Шопф (Алаба, 58), Кайнц, Арнаутович.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Гранат, Фернандес, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев (Дзагоев, 56), Головин, Самедов (Ан. Миранчук, 63), Смолов.

Гол: 1:0 — Шопф (24).

Предупреждение: Смолов (32), Гранат (42).

12 (5) удары (в створ) 11 (2)

4 фолы 17

8 угловые 5

7 офсайды 3

61 % владения мячом 39

С самого начала встречи россияне больше оборонялись. Хозяева же провели множество игрового времени на половине поля соперника, но сумели забить всего один гол: на 24-й минуте Арнаутович на скорости обыграл Граната и выдал пас на Шомпа, который расстрелял верхнюю часть ворот Акинфеева. Во втором тайме россияне продолжили играть в несыгранный футбол и часто теряли мяч в простых ситуациях. Но даже после выхода Алабы австрийская сборная не сумела еще раз воспользоваться слабостями соперника. Таким образом, Россия потерпела уже третье поражение подряд: в прошлые разы хозяйка ЧМ-2018 проиграла Бразилии и Франции.

Фото: официальный твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»