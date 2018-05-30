В ФНЛ могут остаться все 5 вылетевших команд

Автор: Владимир Шевелев 0

фнл

РФС завершил процедуру лицензирования клубов на будущий сезон. По ее итогам в лицензиях было отказано «Волгарю», «Кубани», «Арарату» и «Тосно».

Ранее от повышения в классе отказался «Сахалин», выигравший восточную зону ПФЛ.

Вместо «Сахалина» в ФНЛ выступит «Зенит-2». Места «Волгаря», «Кубани», «Арарата» и «Тосно», скорее всего, займут «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел», которые, как и «Зенит-2», завершили сезон в зоне вылета.

Состав участников должен быть утвержден на общем собрании лиги, которое состоится в начале июня.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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