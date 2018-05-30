«Краснодар» не будет выкупать Олега Шатова у «Зенита»

Полузащитник Олег Шатов возвращается в «Зенит» после аренды в «Краснодаре». Как сообщает источник, руководство «быков» приняло решение не активировать опцию выкупа хавбека.
По арендному соглашению между клубами предполагалось, что «Краснодар» может выкупить Шатова за 5 миллионов евро.
Дедлайн, который позволял это сделать, прошел. Теперь футболист вернется в «Зенит» и, вероятно, поедет на сборы с командой Сергея Семака.
В минувшем сезоне Олег Шатов провел за перербуржцев и краснодарцев 20 матчей в РФПЛ, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»