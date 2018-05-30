«Краснодар» не будет выкупать Олега Шатова у «Зенита»

Автор: Владимир Шевелев 0

Шатов

Полузащитник Олег Шатов возвращается в «Зенит» после аренды в «Краснодаре». Как сообщает источник, руководство «быков» приняло решение не активировать опцию выкупа хавбека.

По арендному соглашению между клубами предполагалось, что «Краснодар» может выкупить Шатова за 5 миллионов евро.

Дедлайн, который позволял это сделать, прошел. Теперь футболист вернется в «Зенит» и, вероятно, поедет на сборы с командой Сергея Семака.

В минувшем сезоне Олег Шатов провел за перербуржцев и краснодарцев 20 матчей в РФПЛ, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Domenico Criscito

Доменико Кришито: «Смолов, Головин и Шатов – лучшие игроки сборной России»

Sergey Tkachev

«Зенит» интересуется Сергеем Ткачевым

Ливерпуль - Спартак

Россия стала 4-й в рейтинге ассоциаций УЕФА в сезоне-2017/18 — это лучший результат в истории

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 