«Краснодар» не будет выкупать Олега Шатова у «Зенита»

Полузащитник Олег Шатов возвращается в «Зенит» после аренды в «Краснодаре». Как сообщает источник, руководство «быков» приняло решение не активировать опцию выкупа хавбека.

По арендному соглашению между клубами предполагалось, что «Краснодар» может выкупить Шатова за 5 миллионов евро.

Дедлайн, который позволял это сделать, прошел. Теперь футболист вернется в «Зенит» и, вероятно, поедет на сборы с командой Сергея Семака.

В минувшем сезоне Олег Шатов провел за перербуржцев и краснодарцев 20 матчей в РФПЛ, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»