«Крылья Советов» продлили контракт с Андреем Тихоновым

Автор: Владимир Шевелев 0

Andrey Tikhonov

«Крылья Советов» объявили о подписании нового контракта с главным тренером Андреем Тихоновым. Соглашение заключено по системе 1+1.

«За этот год убедились, что мы ни в чем не ошиблись. Он полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к тренерам клубом «Крылья Советов».

Контракт подписан по системе «год плюс год», это обоюдное согласие», – отметил генеральный директор «Крылья Советов» Виталий Шашков.

Тихонов возглавил «Крылья Советов» летом 2017 года и за один сезон вернул команду в премьер-лигу, заняв второе место в ФНЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Крыльев Советов» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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