«Крылья Советов» продлили контракт с Андреем Тихоновым

«Крылья Советов» объявили о подписании нового контракта с главным тренером Андреем Тихоновым. Соглашение заключено по системе 1+1.
«За этот год убедились, что мы ни в чем не ошиблись. Он полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к тренерам клубом «Крылья Советов».
Контракт подписан по системе «год плюс год», это обоюдное согласие», – отметил генеральный директор «Крылья Советов» Виталий Шашков.
Прямо сейчас. Андрей Тихонов подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение рассчитано по системе 1+1. pic.twitter.com/2I4OtrI346
— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 30, 2018
Тихонов возглавил «Крылья Советов» летом 2017 года и за один сезон вернул команду в премьер-лигу, заняв второе место в ФНЛ.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Крыльев Советов»