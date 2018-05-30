«Крылья Советов» продлили контракт с Андреем Тихоновым

«Крылья Советов» объявили о подписании нового контракта с главным тренером Андреем Тихоновым. Соглашение заключено по системе 1+1.

«За этот год убедились, что мы ни в чем не ошиблись. Он полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к тренерам клубом «Крылья Советов».

Контракт подписан по системе «год плюс год», это обоюдное согласие», – отметил генеральный директор «Крылья Советов» Виталий Шашков.

Прямо сейчас. Андрей Тихонов подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение рассчитано по системе 1+1. pic.twitter.com/2I4OtrI346 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 30, 2018

Тихонов возглавил «Крылья Советов» летом 2017 года и за один сезон вернул команду в премьер-лигу, заняв второе место в ФНЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Крыльев Советов»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»