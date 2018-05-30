«Ливерпуль» направил запрос «Барселоне» по трансферу Яспера Силлессена

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен может перейти в «Ливерпуль». Как сообщает источник, мерсисайдцы проявляют интерес к 29-летнему голландскому вратарю.

Агент от лица клуба контактировал с руководством каталонцев. Сообщается, что «Барса» отказалась продавать вратаря, если только «Ливерпуль» не согласится выплатить за него отступные 60 млн евро.

Сам Силлессен ранее признался, что желает играть больше десяти матчей за сезон. С момента своего перехода в «Барсу» в 2016 году голкипер провел всего 2 матча в примере, играя в основном в матчах Кубка Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»