«ПСЖ» готов заплатить «Реалу» 150 миллионов евро за Криштиану Роналду

Автор: Владимир Шевелев 0

Cristiano Ronaldo

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ». Как сообщает источник, парижане уже контактировали с руководством королевского клуба и готовы заплатить за футболиста 150 млн евро, тогда как отступные, прописанные в контракте Роналду, составляют 1 млрд евро.

Самому игроку «ПСЖ» готов платить 45 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом клуба (зарплата Неймара составляет 37 млн евро). Эта зарплата также примерно равна зарплате Лионеля Месси в «Барселоне», которая по разным данным составляет порядка 40-50 млн евро.

Руководство «ПСЖ» рассчитывает создать в атаке трио Мбаппе – Неймар – Роналду, однако этому плану могут помешать некоторые обстоятельства.

Во-первых, мадридский клуб не намерен отпускать Роналду. Во-вторых, «Реал» сам хочет приобрести Неймара у «ПСЖ» и в случае гипотетического перехода Роналду, предпримет попытки подписать бразильца.

Кроме того, УЕФА может завести против «ПСЖ» дело в связи с несоответствием финансовому фэйр-плей.

Фото: Global Look Press
Источник: As 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Zidane

Зинедин Зидан: «Я лично к Неймару не обращался, потому что я в такие дела не лезу»

Leo Messi

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в топ-5 европейских первенств

Неймар хочет играть вместе с Криштиану Роналду

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 