«ПСЖ» готов заплатить «Реалу» 150 миллионов евро за Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ». Как сообщает источник, парижане уже контактировали с руководством королевского клуба и готовы заплатить за футболиста 150 млн евро, тогда как отступные, прописанные в контракте Роналду, составляют 1 млрд евро.

Самому игроку «ПСЖ» готов платить 45 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом клуба (зарплата Неймара составляет 37 млн евро). Эта зарплата также примерно равна зарплате Лионеля Месси в «Барселоне», которая по разным данным составляет порядка 40-50 млн евро.

Руководство «ПСЖ» рассчитывает создать в атаке трио Мбаппе – Неймар – Роналду, однако этому плану могут помешать некоторые обстоятельства.

Во-первых, мадридский клуб не намерен отпускать Роналду. Во-вторых, «Реал» сам хочет приобрести Неймара у «ПСЖ» и в случае гипотетического перехода Роналду, предпримет попытки подписать бразильца.

Кроме того, УЕФА может завести против «ПСЖ» дело в связи с несоответствием финансовому фэйр-плей.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»