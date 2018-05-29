«Ювентус» готов обменять Гонсало Игуаина на Мауро Икарди

«Ювентус» нацелился на покупку форварда «Интера» Мауро Икарди в межсезонье. «Старая синьора» готова предложить за 25-летнего аргентинца оцененного в 60 млн евро нападающего Гонсало Игуаина и еще 50 млн евро сверх этого.

Бьянконери поручили своим юристам подробно разобрать детали контракта Икарди, в котором прописаны его отступные в сумме 100 млн евро, которые действуют с 1 по 15 июля только для зарубежных клубов.

В завершившемся сезоне итальянской Серии А Икарди забил 29 голов в 34 матчах. В свою очередь, 30-летний Игуаин отметился 16 мячами в 35 встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera