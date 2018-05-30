Хавбек «Наполи» Жоржиньо согласовал переход в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, клубам удалось договориться о трансферной стоимости 26-летнего игрока.

Цена перехода составит 50 миллионов евро, включая бонусы. «Наполи» согласился уступить 10 млн евро от изначально требуемых 60 млн евро.

Сообщается, что на сегодня запланирована встреча агента Жоржиньо Жоао Сантоса со спортивным директором неаполитанцев Кристиано Джиунтоли для обсуждения перехода.

В минувшем сезоне натурализованный итальянец провел за неаполитанцев 33 матча в Серии А, забил два мяча и отдал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: CalcioNapoli24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»