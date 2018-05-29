Рахим Стерлинг объяснил смысл тату, из-за которой его хотели выгнать из сборной Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рахим Стерлинг ответил на призыв представителя организации «Матери против оружия» выгнать его из состава сборной Англии в связи с татуировкой на правой ноге. На ней изображена винтовка M-16.

«Когда мне было 2 года, моего отца застрелили. Я пообещал себе, что я в жизни не прикоснусь к оружию. Я «стреляю» только правой ногой, так что в этом есть глубокий смысл. Еще не «настрелялся» — объяснил хавбек.

Напомним, в сезоне 2017/18 Стерлинг провел за «горожан» 46 матчей, забил 23 мяча и сделал 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «инстаграм» Рахима Стерлинга