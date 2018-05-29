УЕФА не будет наказывать Серхио Рамоса за игру в финале ЛЧ

Серхио Рамос не понесет наказания за игру в финале ЛЧ. Об этом сообщили в УЕФА.

В первом тайме Рамос нанес повреждение форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, в результате чего египтянин травмировал плечо. До сих пор неясно, сумеет ли египтянин принять участие в ЧМ-2018.

В начале второго тайма Рамос ударил локтем вратаря мерсисайдского клуба Лориса Кариуса. Через пару минут голкипер допустил необъяснимую ошибку, после которой Карим Бензема открыл счет в игре.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»