«Уфа» расторгла контракт с Сергеем Семаком

Автор: Владимир Шевелев 0

Сергей Семак, Уфа

«Уфа» и главный тренер Сергей Семак расторгли контракт. Трудовой договор разорван по обоюдному согласию сторон.

Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года. Под его руководством уфимская команда в сезоне-2016/17 пробилась в полуфинал Кубка России и заняла седьмое место в РФПЛ.

В прошедшем розыгрыше РФПЛ «Уфа» завершила сезон на шестом месте и вышла в Лигу Европу, что стало лучшим результатом за всю историю команды.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Сергея Семака за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится на официальном сайте клуба.

Ранее Сергей Семак провел встречу с руководством «Зенита».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК«Уфа»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сергей Семак

Сергей Семак может возглавить «Зенит»

Семак

Сергей Семак прибыл на заседание совета директоров «Зенита»

Семак

«Уфа» готова отпустить Сергея Семака

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 