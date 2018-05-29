«Уфа» расторгла контракт с Сергеем Семаком

«Уфа» и главный тренер Сергей Семак расторгли контракт. Трудовой договор разорван по обоюдному согласию сторон.

Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года. Под его руководством уфимская команда в сезоне-2016/17 пробилась в полуфинал Кубка России и заняла седьмое место в РФПЛ.

В прошедшем розыгрыше РФПЛ «Уфа» завершила сезон на шестом месте и вышла в Лигу Европу, что стало лучшим результатом за всю историю команды.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Сергея Семака за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится на официальном сайте клуба.

Ранее Сергей Семак провел встречу с руководством «Зенита».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК«Уфа»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»