Синиша Михайлович отклонил предложение «Зенита» и ведет переговоры с «Кальяри»

Бывший главный тренер «Торино» Синиша Михайлович был одним из претендентов на пост наставника «Зенита». В ближайшее время ближайшее время возглавить «Кальяри».

Как утверждает источник, сербский специалист отклонил предложение «Зенита», сообщив сине-бело-голубым, что намерен остаться в итальянской Серии А. При этом уточняется, что предложение было выгодным в плане финансов.

Начальный этап переговоров между агентом Михайловича и руководством «Кальяри» уже прошли. В ближайшие несколько дней ожидается продолжение переговоров.

В настоящий момент серб является главным претендентом на пост наставника команды с острова Сардиния.

Фото: Global Look Press

Источник: Mozzart Sport



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»