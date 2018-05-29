Синиша Михайлович отклонил предложение «Зенита» и ведет переговоры с «Кальяри»

Автор: Владимир Шевелев 0

Siniša Mihajlović

Бывший главный тренер «Торино» Синиша Михайлович был одним из претендентов на пост наставника «Зенита». В ближайшее время ближайшее время возглавить «Кальяри».

Как утверждает источник, сербский специалист отклонил предложение «Зенита», сообщив сине-бело-голубым, что намерен остаться в итальянской Серии А. При этом уточняется, что предложение было выгодным в плане финансов.

Начальный этап переговоров между агентом Михайловича и руководством «Кальяри» уже прошли. В ближайшие несколько дней ожидается продолжение переговоров.

В настоящий момент серб является главным претендентом на пост наставника команды с острова Сардиния.

Фото: Global Look Press
Источник: Mozzart Sport

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Siniša Mihajlović

Манчини 2.0. «Зенит» убьет себя приглашением Синиши Михайловича

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

«Локомотив» победил в чемпионате России, «Динамо» сохранило место в РФПЛ на следующий сезон. Главные новости дня

Роберто Манчини

«Зенит» досрочно разорвал соглашение с Роберто Манчини

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 