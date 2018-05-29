Владимир Стогниенко прокомментирует финал чемпионата мира–2018

Стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018 на телеканале «Россия-1». Комментатором главного матча мундиаля станет Владимир Стогниенко.

Телеканал покажет 7 матчей – матч группового этапа Россия – Египет (19 июня), матчи 1/8 финала в Казани и Москве (30 июня и 1 июля), матчи 1/4 финала в Казани и Нижнем Новгороде (6 июля), московский полуфинал (11 июля) и финал (15 июля). Шесть из них также пройдут под комментарий Стогниенко.

Напомним, что матчи ЧМ также транслируют «Первый канал» и «Матч ТВ».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» Владимира Стогниенко