Владимир Стогниенко прокомментирует финал чемпионата мира–2018

Автор: Юлия Древова 0

чемпионат мира 2018

Стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018 на телеканале «Россия-1». Комментатором главного матча мундиаля станет Владимир Стогниенко.

Телеканал покажет 7 матчей – матч группового этапа Россия – Египет (19 июня), матчи 1/8 финала в Казани и Москве (30 июня и 1 июля), матчи 1/4 финала в Казани и Нижнем Новгороде (6 июля), московский полуфинал (11 июля) и финал (15 июля). Шесть из них также пройдут под комментарий Стогниенко.

Напомним, что матчи ЧМ также транслируют «Первый канал» и «Матч ТВ».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» Владимира Стогниенко

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

мутко

Новая должность для Мутко, Мората возвращается в Серию А, Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на ЧМ-2018. Главные новости дня

Stanislav Cherchesov

Станислав Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров команд ЧМ-2018

Smolov

Федор Смолов попал на обложку журнала Vogue с Юлианом Дракслером, Дани Алвесом и Натальей Водяновой

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 