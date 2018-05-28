Лионель Месси: «Где бы я повыступал? Только «Ньюэллз Олд Бойз», больше нигде»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подтвердил свои слова о намерении выступать вне чемпионата Испании. Аргентинец также назвал клуб, в котором бы хотел сыграть.

«Как и говорил, хочу поиграть в Аргентине. Это есть в планах, посмотрим, как получится. Где бы я повыступал? Только «Ньюэллз Олд Бойз», больше нигде. Хочу поиграть там минимум полгода», – заявил Месси.

Напомним, что до начала профессиональной карьеры Лионель выступал именно за «Олд Бойз». Только в возрасте 11 лет форвард переехал в Барселону.

Фото: Global Look Press

Источник: El Trece