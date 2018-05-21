ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»

Автор: Юлия Древова 0

РФПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 0:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 октября 2017 г.

ЦСКА может побороться с «Локомотивом» за Суперкубок России вместо «Тосно». На момент матча команда из Ленинградской области уже будет числиться ФНЛ и получит право отказаться участвовать в турнире.

Заседание, на котором «Тосно» будет официально исключен из Премьер-Лиги, пройдет 25 мая. Как только клуб окажется в ФНЛ, у него появится закрепленное в регламенте право отказаться от участие в матче за Суперкубок.

Команда должна письменно подтвердить свое участие в турнире до 1 июля. В случае, если этого не произойдет, а также если «Тосно» не пройдет лицензирование или будет расформирован, его место в розыгрыше трофея займет ЦСКА, как вице-чемпион России.

Матч за Суперкубок пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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