ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»

ЦСКА может побороться с «Локомотивом» за Суперкубок России вместо «Тосно». На момент матча команда из Ленинградской области уже будет числиться ФНЛ и получит право отказаться участвовать в турнире.

Заседание, на котором «Тосно» будет официально исключен из Премьер-Лиги, пройдет 25 мая. Как только клуб окажется в ФНЛ, у него появится закрепленное в регламенте право отказаться от участие в матче за Суперкубок.

Команда должна письменно подтвердить свое участие в турнире до 1 июля. В случае, если этого не произойдет, а также если «Тосно» не пройдет лицензирование или будет расформирован, его место в розыгрыше трофея займет ЦСКА, как вице-чемпион России.

Матч за Суперкубок пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24