«Манчестер Юнайтед» не купит Гарета Бэйла за 150 млн евро

«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки нападающего «Реала» Гарета Бэйла. По мнению английского клуба, президент «сливочных» Флорентино Перес завысил цену на игрока.

По сообщениям СМИ, Перес готов продать валлийца за 150 млн евро. Манкунианцы же не собираются платить за 28-летнего форварда более 80 млн евро. Напомним, после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Бэйл выразил недовольство небольшим количеством игровой практики в мадридском клубе и заявил, что готов рассмотреть предложения от других команд.

По некоторым данным, в услугах нападающего заинтересованы «Бавария» и «Челси». В прошедшем сезоне Гарет провел 39 встреч во всех турнирах, забив 21 гол и став автором 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon