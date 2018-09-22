Нико Ковач: «В «Баварии» все хотят играть, парни не хотят понимать, что иногда это невозможно»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча бундеслиги с «Шальке» и рассказал о ситуации в команде. 46-летний специалист возглавил мюнхенцев летом 2018 года.

«Будет непросто. Мы должны показать свой максимум, тогда мы сможем победить. Игроки знают, что стоит на кону и каждый внутренне максимально мотивирует себя на каждый матч. Это невероятно.

Все хотят играть, парни не хотят понимать, что иногда это невозможно. Все матчи очень интенсивные.

Мы, тренеры, не просто стоим на кромке поля, смотрим игру и надеемся, что мы победим. Мы должны планировать наперед. Поэтому мы должны находить правильную ротацию и баланс», – сказал Ковач.

Под руководством Нико Ковача «Бавария» за три тура одержала три победы в текущем сезоне Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт «Баварии»