Мохамед Салах пройдет 2-недельную реабилитацию в «Ливерпуле» и присоединится к сборной Египта

Автор: Дмитрий Темников 0

Салах

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз заявил о степени серьезности травмы у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Также политик рассказал о том, сколько времени форвард будет восстанавливаться от повреждения.

«У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения составит две недели. Было решено, что Салах пройдет реабилитацию и лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии», — сообщил министр.

Напомним, Салах досрочно завершил финал Лиги чемпионов после столкновения с Серхио Рамосом. На 30-й минуте египтянина заменил Адам Лаллана.

Фото: Global Look Press
Источник: страница Халеда Абд Эль-Азиза в Facebook  

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Mohamed Salah

Матчи чемпионата Египта перенесены из-за Мохамеда Салаха

Салах

Бутсы Мохамеда Салаха будут выставлены в египетском зале Британского музея

Юрген Клопп

Юрген Клопп: «Эпизод с травмой Салаха похож на рестлинг»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 