Мохамед Салах пройдет 2-недельную реабилитацию в «Ливерпуле» и присоединится к сборной Египта

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз заявил о степени серьезности травмы у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Также политик рассказал о том, сколько времени форвард будет восстанавливаться от повреждения.

«У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения составит две недели. Было решено, что Салах пройдет реабилитацию и лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии», — сообщил министр.

Напомним, Салах досрочно завершил финал Лиги чемпионов после столкновения с Серхио Рамосом. На 30-й минуте египтянина заменил Адам Лаллана.

Фото: Global Look Press

Источник: страница Халеда Абд Эль-Азиза в Facebook