ФИФА оставила в силе дисквалификацию Мишеля Платини

Прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с Мишеля Платини бывшего главы организации. Несмотря на это ФИФА не отменит отстранение экс-президента УЕФА.

«Господин Платини был отстранен за нарушение кодекса этики. Решение поддержал Спортивный арбитражный суд (CAS), который утвердил решение комитета, но сократил срок дисквалификации Платини с 6 до 4 лет. ФИФА и CAS никогда не сомневались в том, что господин Платини никогда не проходил по этому уголовному делу в Швейцарии. Состав преступления в швейцарском законодательстве несколько отличается от того, что принимает во внимание кодекс этики ФИФА.

Ни комиссия по этике ФИФА, ни CAS не рассматривали того факта, совершил Платини уголовное преступление или нет. Решение CAS о том, что Платини совершил ряд нарушений кодекса этики, было подтверждено Верховным судом Швейцарии», — говорится в заявлении ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»